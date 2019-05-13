Anitta se irrita com filtro de bebê do Snapchat: "Enchi de plásticas"

Anitta caiu na moda do momento, que é a de usar os filtros no Instagram e SnapChat para simular sua aparência quando criança e de homem.
"A minha cara não era assim quando eu era bebê. Ah, mas me enchi de plásticas. Claro que não vai ficar igual, gente", disse ela, às gargalhadas.
A Poderosa nunca escondeu os procedimentos estéticos aos quais se submete e fez as explicações sobre o filtro até em stories que gravou em inglês.
"Eu estava tentando usar aquele filtro do Snapchat, que faz com que você pareça criança de novo. E eu fiquei: 'Eu não era assim, quando era criança'. Então, eu lembrei que estou cheia de plásticas na minha cara, é claro. Lógico que não vou parecer a mesma criança. Eu mudei tudo", concluiu.