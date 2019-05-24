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Anitta revela que está aberta a relacionamentos com homens e mulheres

A cantora deu declarações bombásticas durante entrevista a David Brazil.

Publicado em 

24 mai 2019 às 20:20

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 20:20

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @maisanittamenosrecalque
Livre, leve e solta. Nem J. Balvin, nem Maluma. Assim está Anitta, 26, que concedeu entrevista para o promoter David Brazil, 49, na última terça-feira (21) em Piranhas, Alagoas, onde aconteceu o casamento do influenciador digital Carlinhos Maia, 24, com Lucas Guimarães. 
Questionada com quem ela preferia ter um relacionamento, foi direta: "Sou Anitta com qualquer homem solteiro que aparecer. Homem não, qualquer ser humano solteiro que aparecer eu estou topando, tô no jogo", declarou.
>Léo Santana e Anitta animam Baile da Santinha em Vitória
>Anitta abre o jogo após boato de romance com funkeira: "Linda mesmo"
David Brazil estava atuando como repórter do programa de Amaury Jr, que está de volta à RedeTV! nesta sexta-feira (24) a partir de 00h30 mostrando com exclusividade o casamento. David questionou se Anitta tem o sonho de casar de forma tradicional na igreja, ao que ela não demostrou muito interesse. "É muita foto que tem de tirar com a família, com os amigos, os padrinhos, é um casamento só de foto eu fico um pouco agoniada".

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