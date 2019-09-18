Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tá podendo!

Anitta reclama após comprar paçoca por R$ 100 no farol

"Foi a paçoca mais cara da minha vida. Eu não tinha um trocado na carteira", contou, rindo, em vídeos compartilhados na web

Publicado em 

18 set 2019 às 05:48

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 05:48

Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Anitta, 26, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (17) uma situação engraçada que viveu. Ao lado de um colega, a cantora esperava o semáforo ficar verde para seguir viagem quando foi abordada por garotos que vendiam doces e acabou comprando uma paçoca a R$ 100.
"Foi a paçoca mais cara da minha vida. Eu não tinha um trocado na carteira", contou, rindo, enquanto seu amigo afirmava. "100 reais numa paçoca".
> Jojo Todynho se atraca com fã árabe hospedado na mansão de Anitta
Ainda desacreditada e rindo da situação, a cantora de "Vai Malandra" (2017) contou que os meninos a reconheceram pelo vidro do carro e a abordaram. "A gente parou aqui no farol e o menino me reconheceu pelo vidro e veio falar comigo. Paçoca mais cara do mundo!", brincou.
Anitta terminou a sequência de vídeos contando que acabou não pegando o doce que comprou por conta do semáforo ter aberto muito rápido. "E o pior: eu não peguei a paçoca. Eu não peguei porque eu achei que o farol ia abrir", finalizou.
Na quinta-feira (12), Anitta, que havia voltado às redes sociais há apenas alguns dias depois de um breve sumiço, deixou de seguir o ex-namorado e deletou todas as fotos que eles tinham juntos de seu Instagram.
Anitta está solteira desde que terminou o namoro com o surfista. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada à reportagem pela assessoria da cantora.
"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista. Scooby, no entanto, negou à publicação a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".
O surfista se separou da apresentadora Luana Piovani dois meses antes de engatar com Anitta, o que causou uma série de indiretas e até brigas nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados