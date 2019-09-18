Anitta reclama após comprar paçoca por R$ 100 no farol

Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Anitta, 26, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (17) uma situação engraçada que viveu. Ao lado de um colega, a cantora esperava o semáforo ficar verde para seguir viagem quando foi abordada por garotos que vendiam doces e acabou comprando uma paçoca a R$ 100. , 26, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (17) uma situação engraçada que viveu. Ao lado de um colega, a cantora esperava o semáforo ficar verde para seguir viagem quando foi abordada por garotos que vendiam doces e acabou comprando umaa R$ 100.

"Foi a paçoca mais cara da minha vida. Eu não tinha um trocado na carteira", contou, rindo, enquanto seu amigo afirmava. "100 reais numa paçoca".

Ainda desacreditada e rindo da situação, a cantora de "Vai Malandra" (2017) contou que os meninos a reconheceram pelo vidro do carro e a abordaram. "A gente parou aqui no farol e o menino me reconheceu pelo vidro e veio falar comigo. Paçoca mais cara do mundo!", brincou.

Anitta terminou a sequência de vídeos contando que acabou não pegando o doce que comprou por conta do semáforo ter aberto muito rápido. "E o pior: eu não peguei a paçoca. Eu não peguei porque eu achei que o farol ia abrir", finalizou.

Na quinta-feira (12), Anitta, que havia voltado às redes sociais há apenas alguns dias depois de um breve sumiço, deixou de seguir o ex-namorado e deletou todas as fotos que eles tinham juntos de seu Instagram.

Anitta está solteira desde que terminou o namoro com o surfista. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada à reportagem pela assessoria da cantora.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista. Scooby, no entanto, negou à publicação a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".