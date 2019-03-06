Anitta rebate comentário de Pabllo Vittar sobre divida de US$ 70 mil

Anitta e Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar, 24, balançou o Carnaval ao mandar uma indireta à cantora Anitta, 25, durante seu bloco em São Paulo, nesta terça-feira (5).

"Estou devendo 70 mil dólares, amor", brincou Pabllo no bloco, relembrando a polêmica de 2017 de um áudio de Anitta que falava sobre os gastos do clipe de "Sua Cara", uma parceria das duas cantoras com Major Lazer.

O momento foi registrado em vídeo e publicado por fãs da drag queen.

Anitta ficou sabendo da repercussão e resolveu responder no mesmo dia. "Eu nunca disse que ninguém me deve nada. No áudio divulgado (vazado na minha concepção é quando acontece sem querer) eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pão dura depois de eu ter feito um investimento grande sozinha, só porque não quis gastar mais para levar todo mundo de jato", escreveu no Twitter.

"Para mim é bastante dinheiro sim porque eu sei o quanto trabalho para conquistar. Eu estava bem na minha em relação a tudo. Se não queria que o público soubesse era só não divulgar meu áudio por aí para todo mundo ouvir e me achar uma louca", completou Anitta.

No áudio divulgado em 2017, Anitta diz: "Por que eu vou ficar alugando jato e helicóptero? Para ficar mostrando que eu sou rica? Eu, não. O jato era caríssimo, o clipe eu estava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser se eu pegasse e falasse assim: 'Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito'".