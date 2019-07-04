Anitta quebra o silêncio sobre Luana Piovani: "Não perco tempo"

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Pedro Scooby, 30, ex-marido de Luana Piovani, 42, a cantora Anitta, 26, diz estar tranquila com relação a comentários, comparações e sentimento de rivalidade entre os fãs das duas artistas. De namoro recém-assumido com, 30, ex-marido de, 42, a cantora, 26, diz estar tranquila com relação a comentários, comparações e sentimento de rivalidade entre os fãs das duas artistas.

MTV MIAW que acontece nesta quarta-feira (3), em SP. "Não perco meu tempo com isso, não, sinceramente", disse a cantora no prêmioque acontece nesta quarta-feira (3), em SP.

Luana chegou a declarar que "namoradas ainda virão muitas" para falar sobre o que achava do relacionamento de Scooby, 12 anos mais novo do que ela.

Campeã de indicações no prêmio MTV MIAW, Anitta disse também não estar focada na vitória. "Cada evento que a gente participa, tanto aqui quanto no exterior, ajuda a me manter como referência, nem ligo muito no que eu vou ganhar ou deixar de ganhar, fico feliz de estar fazendo parte", disse.