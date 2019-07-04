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Anitta quebra o silêncio sobre Luana Piovani: "Não perco tempo"

Afirmação foi feita por Anitta durante o MTV Miaw 2019

Publicado em 

04 jul 2019 às 11:12

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 11:12

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
De namoro recém-assumido com Pedro Scooby, 30, ex-marido de Luana Piovani, 42, a cantora Anitta, 26, diz estar tranquila com relação a comentários, comparações e sentimento de rivalidade entre os fãs das duas artistas.
"Não perco meu tempo com isso, não, sinceramente", disse a cantora no prêmio MTV MIAW que acontece nesta quarta-feira (3), em SP.
Luana chegou a declarar que "namoradas ainda virão muitas" para falar sobre o que achava do relacionamento de Scooby, 12 anos mais novo do que ela.
Campeã de indicações no prêmio MTV MIAW, Anitta disse também não estar focada na vitória. "Cada  evento que a gente participa, tanto aqui quanto no exterior, ajuda a me manter como referência, nem ligo muito no que eu vou ganhar ou deixar de ganhar, fico feliz de estar fazendo parte", disse.
O evento  MTV MIAW, acontece no Credicard Hall, em São Paulo, com transmissão na MTV Brasil a partir das 22h. Sabrina Sato e Hugo Gloss transmitem a festa. Além de substituir o comediante Whindersson Nunes, os dois também concorrem em algumas categorias: Gloss disputa em Stories de Ouro e Top das Lives , e Sato em Ícone MIAW. 

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