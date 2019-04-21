Anitta pede a Selton Mello para fazer clipe de graça para ela

Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta, 26, solicitou que seus fãs dessem uma ajudinha para ela convencer o ator e diretor Selton Mello, 46, a produzir um novo clipe para sua carreira. Por meio de seu Instagram, a artista brasileira pediu que seus fãs começassem a seguir Mello nas redes sociais e que pedissem a ele uma força para um novo projeto.

"Segue aí por favor. Ele vai fazer um clipe meu. Inclusive já para ficar uma troca de seguidores. Só não sei em que ano, neste ano chega. Não tenho mais dinheiro para fazer clipe, não. A não ser que ele queira me dar de presente. Aproveita e já segue e comenta lá para ele me dar de presente", brincou Anitta.

Na última foto publicada por Mello no Instagram, uma que ele lembra de sua participação no filme "O Auto da Compadecida", muita gente aparece comentando a imagem e pedindo um clipe a ele para atender aos desejos de Anitta.

E clipe é o que não falta na nova fase da carreira dela. No último dia 5 de abril, a artista lançou o álbum "Kisses" com dez novos clipes. Trata-se de um projeto em três línguas (português, espanhol e inglês). Anitta também tem se dado muito bem na carreira internacional e fez música com JBalvin.