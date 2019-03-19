Anitta já tinha desavenças com Bruna Marquezine, diz biógrafo

Neymar e Anitta chegaram juntos à segunda noite de desfiles na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, e não economizaram beijos em área vip do Nosso Camarote Crédito: Reprodução/Instagram @anittano

Anitta, 25, e Bruna Marquezine, 23, já tinham desavenças muito antes deste Carnaval, quando a cantora foi flagrada em vídeo beijando Neymar, 27, ex-namorado da atriz. Segundo Leo Dias, 43, autor da biografia não autorizada "Furacão Anitta", que será lançada no dia 30 de março (aniversário da cantora), há outros motivos que explicam o porquê delas não se gostarem.

"Não é só por causa do Neymar. Tem outros homens", contou o jornalista em entrevista ao apresentador Danilo Gentili. A conversa vai ao ar na noite desta segunda-feira (18), no programa The Noite, no SBT.

Dias também revelou que o beijo na Sapucaí, no Rio, não foi o primeiro entre Neymar e Anitta. "Eu comprei o vídeo de uma pessoa de Sorocaba por R$ 1.500. Eles ficaram em 2015. Foi quando eles começaram a ficar", contou. De acordo com ele, a cantora tem uma espécie de código de ética e não se envolve com pessoas comprometidas. "Ela pega geral, pega muita mulher, mas pega mais homem".

Ainda segundo o biógrafo da cantora, Anitta só fez um pedido quando soube que ele estava escrevendo o livro: para ele tomar cuidado ao falar da religião que ela pratica, o candomblé. "Ela não queria que revelasse aonde é o terreiro [que ela frequenta], nem o pai de santo. Existe uma hierarquia no candomblé e ela (Anitta) já nasceu alta", revelou.

18/03/2019 - Léo Dias no The Noite, com Danilo Gentili Crédito: Divulgação/SBT

Leo Dias contou que a cantora ainda não leu o livro, mas que ela respeita o trabalho da imprensa. "Ela sabe o valor de ser falada e citada, ainda que mal." Questionado sobre o fato de ser amigo da cantora, ele negou. "Amigo é quem frequenta a casa, sai para tomar chope. Mas a gente se fala quase todo dia... Pode virar amizade quando tudo acabar, quando ela não for mais cantora, e eu não for mais apresentador", disse.

ENTENDA A POLÊMICA NO CARNAVAL

A polêmica em torno do beijo entre Neymar e Anitta aconteceu após Marquezine desativar sua conta no Instagram enquanto curtia o Carnaval no mesmo camarote que os dois, no dia 4 de março. Pouco antes, ela curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre os dois e deixou de seguir a cantora.

Anitta já havia dito que não é amiga de Marquezine e nunca foi a um camarote para provocar ninguém. "Não vem me meter na briga dos outros. Eu sou paz, amor, trabalho e, às vezes, diversão. Fui me divertir, sair, beber. Não desrespeitei ninguém, detesto desrespeito. E não fiz nada de errado, nem comigo nem com ninguém", afirmou.