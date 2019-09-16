Anitta hospeda fã que conheceu em Ibiza

Anitta no programa "Anitta Entrou no Grupo" Crédito: Carlos Cardeal Jr/Multishow

Anitta , 26, voltou para as redes sociais esta semana e já está compartilhando momentos de sua vida pessoal. Neste domingo (15), a cantora apresentou aos seus seguidores do Instagram um fã que está hospedado em sua casa, no Rio de Janeiro.

Tarik Artiba é o nome do mais novo amigo da artista. Eles se conheceram durante viagem dela para Ibiza e, na ocasião, a musa até mostrou em seus stories que o convidou para ficar com ela e os amigos no hotel.

"Eu e essa minha mania... está aqui em casa, se ele fosse um psicopata, sequestrador, traficante, eu estava ferrada", brincou.

Segundo a voz de "Bang", Artiba ainda ajudou sua mãe com a faxina da casa. Na rede social, Anitta publicou um vídeo do fã limpando sua piscina e, depois, comendo feijoada vegana.

A artista disse que essa atitude, de levar fãs e pessoas desconhecidas para sua casa, é bastante normal. "Já vieram pessoas ruins, mas aí a gente manda embora. Sou de um pensamento que a gente tem que dar a oportunidade. Se for uma merda, é só sair. Se não, que bom!", dividiu com seus seguidores.

Quando questionada se ela e Artiba tinham algo além da amizade, a cantora foi direta: "Você está achando que tenho alguma coisa com o gringo? Para de invenção, ein? Tá mais para querer ficar com o meu irmão!", revelou.