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Anitta hospeda fã que conheceu em Ibiza

Cantora registrou momento em que novo amigo limpava piscina de sua casa, no Rio de Janeiro

Publicado em 

16 set 2019 às 05:19

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 05:19

Anitta no programa "Anitta Entrou no Grupo" Crédito: Carlos Cardeal Jr/Multishow
Anitta, 26, voltou para as redes sociais esta semana e já está compartilhando momentos de sua vida pessoal. Neste domingo (15), a cantora apresentou aos seus seguidores do Instagram um fã que está hospedado em sua casa, no Rio de Janeiro. 
Tarik Artiba é o nome do mais novo amigo da artista. Eles se conheceram durante viagem dela para Ibiza e, na ocasião, a musa até mostrou em seus stories que o convidou para ficar com ela e os amigos no hotel.
"Eu e essa minha mania... está aqui em casa, se ele fosse um psicopata, sequestrador, traficante, eu estava ferrada", brincou.
Segundo a voz de "Bang", Artiba ainda ajudou sua mãe com a faxina da casa. Na rede social, Anitta publicou um vídeo do fã limpando sua piscina e, depois, comendo feijoada vegana. 
> Anitta foge de fã que invade palco durante show em São Paulo
A artista disse que essa atitude, de levar fãs e pessoas desconhecidas para sua casa, é bastante normal. "Já vieram pessoas ruins, mas aí a gente manda embora. Sou de um pensamento que a gente tem que dar a oportunidade. Se for uma merda, é só sair. Se não, que bom!", dividiu com seus seguidores. 
Quando questionada se ela e Artiba tinham algo além da amizade, a cantora foi direta: "Você está achando que tenho alguma coisa com o gringo? Para de invenção, ein? Tá mais para querer ficar com o meu irmão!", revelou.
> Anitta deixa de seguir Pedro Scooby e deleta fotos com o ex
Anitta voltou às redes sociais na última terça-feira (10), após mais de uma semana em silêncio, e afirmou que as pessoas "estão ficando loucas" na internet. A cantora ficou afastada por alguns dias por conta de um problema de saúde, mas retornou para se atualizar antes de fazer um novo episódio do programa Anitta Entrou no Grupo, que ela faz ao vivo no canal Multishow. Artista também deixou de seguir o ex-namorado, Pedro Scooby, no Instagram.

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