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Anitta foge de Pedro Scooby para evitar climão em boate, diz colunista

A cantora correu para a cozinha de uma boate no Rio para não ter que dar de cara com o ex, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 

16 set 2019 às 16:52

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 16:52

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Parece que o fim do relacionamento de Pedro Scooby e Anitta ainda é um capítulo mal resolvido na vida dos dois. Ambos estiveram em uma boate de luxo na Barra da Tijuca, no Rio, mas não se toparam em momento algum. É que, segundo informações do colunista Leo Dias, a Poderosa correu para a cozinha do estabelecimento para não ter que dar de cara com o bonitão. 
Em seguida, Jojo Todynho teria entrado na briga e foi até Scooby pedir que ele se afastasse da região em que estava, dentro do estabelecimento. Depois de quase duas horas, ele foi embora da festa sem conversar com a cantora. 
Anitta e Scooby já não se seguem nas redes sociais e depois do fim do namoro ambos têm dado declarações polêmicas que não estão agradando na web. 

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