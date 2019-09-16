Anitta foge de Pedro Scooby para evitar climão em boate, diz colunista

Parece que o fim do relacionamento de Pedro Scooby e Anitta ainda é um capítulo mal resolvido na vida dos dois. Ambos estiveram em uma boate de luxo na Barra da Tijuca, no Rio, mas não se toparam em momento algum. É que, segundo informações do colunista Leo Dias, a Poderosa correu para a cozinha do estabelecimento para não ter que dar de cara com o bonitão.
Em seguida, Jojo Todynho teria entrado na briga e foi até Scooby pedir que ele se afastasse da região em que estava, dentro do estabelecimento. Depois de quase duas horas, ele foi embora da festa sem conversar com a cantora.
Anitta e Scooby já não se seguem nas redes sociais e depois do fim do namoro ambos têm dado declarações polêmicas que não estão agradando na web.