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Susto

Anitta foge de fã que invade palco durante show em São Paulo

Assessoria da cantora diz que ela se assustou quando um rapaz apareceu bem próximo a ela

Publicado em 

15 set 2019 às 11:59

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 11:59

Anitta se assusta com fã e foge
Anitta se assustou com um homem que invadiu o palco repentinamente durante o show que fazia em São José dos Campos, no interior paulista, na sexta-feira, 13.
Enquanto ela cantava a música Ao Vivo e a Cores, um rapaz aparece bem próximo a ela que, em uma nítida reação de medo, sai correndo.
> Piovani critica música de Ludmila, que responde: 'Você tem que se tratar'
Dois seguranças se aproximam e contém o fã. O momento foi registrado pelos espectadores do show.
Apesar do susto, a assessoria de imprensa afirma que Anitta passa bem. Os fãs da cantora repercutiram o vídeo nas redes sociais. "Que bom que tu correu daquele maluco. Nunca se sabe o que poderia ter acontecido", escreveu um internauta. "Mulher, você é louca, pegou o microfone e saiu correndo. Eu tinha deixado tudo pra trás (sic)", disse outro.
> Morre em São Paulo o cantor português Roberto Leal

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