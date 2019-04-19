Anitta ensinou português a Madonna, diz colunista

Madonna convidou Anitta para participar de seu novo álbum, o Madame X. Nele, as duas cantam um funk em português, o que exigiu um pouco mais da diva do pop, que não é habituada à língua.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Anitta destacou que ensinou português à nova amiga: "Eu tive que treiná-la (risos). Ela está morando em Portugal, mas é diferente".

A Poderosa contou que teve que estar pessoalmente com Madonna em alguns momentos e que sentiu tensão em ter que corrigir a cantora. "Tive que estar lá no momento que ela gravava para dizer: 'Ó, essa palavra pronuncia assim ou assado'. E era horrível. Ela me falava: 'Se eu fizer errado me corrige'. E eu pensava: 'Como é que vou corrigir essa mulher?'. Foi tenso, mas incrível", disse, a Leo Dias.