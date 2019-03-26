Anitta é comparada à boneca Momo ao retocar maquiagem

Os internautas não perdoam e, dessa vez, Anitta também não ajudou. É que a cantora está sendo comparada àna internet por gente que printou o exato momento em que a Poderosa faz uma careta em frente ao espelho para se maquiar.

Os vídeos foram postados nos stories de seu perfil do Instagram e, rapidamente, começaram a circular ao lado de montagens com fotos da Momo - a boneca polêmica, feita no Japão, que anda assustando crianças e pais na web.

"E a Momo que apareceu no Instagram da Anitta? Avisem seus filhos, pais", escreveu um fã, enquanto outro disparou: "Se Anitta postar meme dela com a Momo no Instagram eu perco meu ranço dela". Uma outra seguidora, no Twitter, brincou: "Só eu que realmente achei a Momo parecida com Anitta?". Veja algumas reações: