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Virou piada

Anitta é comparada à boneca Momo ao retocar maquiagem

Fãs printaram pose que cantora fez em frente ao espelho e enxergaram a careta parecida à da boneca Momo

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:22

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:22

Crédito: Reprodução/Twitter
Os internautas não perdoam e, dessa vez, Anitta também não ajudou. É que a cantora está sendo comparada à boneca Momo na internet por gente que printou o exato momento em que a Poderosa faz uma careta em frente ao espelho para se maquiar. 
Os vídeos foram postados nos stories de seu perfil do Instagram e, rapidamente, começaram a circular ao lado de montagens com fotos da Momo - a boneca polêmica, feita no Japão, que anda assustando crianças e pais na web. 
"E a Momo que apareceu no Instagram da Anitta? Avisem seus filhos, pais", escreveu um fã, enquanto outro disparou: "Se Anitta postar meme dela com a Momo no Instagram eu perco meu ranço dela". Uma outra seguidora, no Twitter, brincou: "Só eu que realmente achei a Momo parecida com Anitta?". Veja algumas reações: 

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