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Anitta é anunciada como atração do festival Tomorrowland na Bélgica

O evento acontece em dois finais de semana de julho, entre os dias 19 e 21 e entre os dias 26 e 28

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 01:07

Publicado em 

14 jun 2019 às 01:07
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Cada vez mais internacional, a cantora Anitta, 26, foi anunciada como uma das atrações do 15º Festival Tomorrowland, que acontecerá em julho na Bélgica. Outros brasileiros que devem se apresentar no evento são Tropkillaz, os DJ Alok e Vintage Culture, e o MC Fioti. 
O evento acontece em dois finais de semana de julho, entre os dias 19 e 21 e entre os dias 26 e 28. Anitta está confirmada como uma das atrações do dia 27, no palco GV e Amigos, o mesmo em que estará Tropkillaz. Alok subirá ao palco no mesmo final de semana, mas no dia 26. 
"Cada conquista como essa me deixa muito feliz. Eu me sinto realizada e agradecida demais. Tudo isso é fruto de muito trabalho, de muitos anos de dedicação", afirmou a cantora. Com cada vez mais compromissos internacionais, ela lançou em abril um álbum com canções em português, espanhol e inglês. 
Além das conquistas profissionais, Anitta tem comemorado também nas últimas semanas as novidades na vida pessoal, com a confirmação do namoro com o surfista Pedro Scooby, 30, ex-marido da atriz Luana Piovani, 42. Os dois passaram as férias juntos em Bali e estavam no México nesta quinta-feira (13). 

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