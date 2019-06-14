Anitta é anunciada como atração do festival Tomorrowland na Bélgica

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Cada vez mais internacional, a cantora Anitta, 26, foi anunciada como uma das atrações do 15º Festival Tomorrowland, que acontecerá em julho na Bélgica. Outros brasileiros que devem se apresentar no evento são Tropkillaz, os DJ Alok e Vintage Culture, e o MC Fioti.

O evento acontece em dois finais de semana de julho, entre os dias 19 e 21 e entre os dias 26 e 28. Anitta está confirmada como uma das atrações do dia 27, no palco GV e Amigos, o mesmo em que estará Tropkillaz. Alok subirá ao palco no mesmo final de semana, mas no dia 26.

"Cada conquista como essa me deixa muito feliz. Eu me sinto realizada e agradecida demais. Tudo isso é fruto de muito trabalho, de muitos anos de dedicação", afirmou a cantora. Com cada vez mais compromissos internacionais, ela lançou em abril um álbum com canções em português, espanhol e inglês.