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Anitta diz que Pedro Scooby vê agenda da cantora para namorar

Os dois conciliam os horários de acordo com a agenda da cantora

Publicado em 

08 jul 2019 às 12:36

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 12:36

Pedro Scooby e a namorada, Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta tem uma agenda superapertada e, ao que parece, nem os namorados têm preferência nela. É que a cantora disse que seus compromissos ficam gravados, também, no celular no namorado, Pedro Scooby, para que os dois conciliem o tempo que passarão juntos. 
> Anitta usa decotão e look curtinho na Copa América
"Ele sabe melhor do que eu sobre a minha agenda. Ele tem a minha agenda no telefone. Eu prefiro olhar dia por dia (as minhas atividades) porque é muita coisa. Se eu não fizer isso, fico doida. Eu só olho meus compromissos um dia antes. Ele tem mais cabeça para isso do que eu", disse.
> Anitta quebra o silêncio sobre Luana Piovani: "Não perco tempo"
O surfista está em Portugal, segundo informações da revista Quem, com os filhos Dom, Bem e Liz, que tem com a ex-esposa, Luana Piovani.  

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