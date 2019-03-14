Anitta diz que franceses buscam plásticas para ter nariz igual ao dela

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta, 25, não esconde que já fez muitas plásticas e procedimentos estéticos para melhorar sua aparência. Nesta quarta-feira (13), a cantora rebateu as críticas de ser "muito plastificada", citando reportagem de um canal de televisão francês, em que uma jovem diz que quer o nariz igual ao dela.

"Tá vendo, meu amor, pode me zoar de plastificada. Não tô nem aí, o povo lá na França está querendo o meu nariz", afirmou, aos risos, em vídeo pulicado no Stories do seu Instagram.

A artista divulgou algumas imagens da reportagem, transmitida pelo canal TF1. A matéria acompanha uma jovem identificada como Lana.

"Se Lana faz tanto esforço, é para se parecer com essa cantora brasileira, uma estrela das redes sociais que compartilha cada uma das suas cirurgias plásticas", diz trecho do programa.

Em 2014, Anitta apareceu no programa Domingão do Faustão com um esparadrapo no nariz, recém-operado. "É que eu fiz redução dos seios, mas cresceu tudo de novo! Tava me dando dor nas costas e precisei operar novamente. Daí aproveitei que eu tava na faca, e falei, 'me deixa linda, com nariz de gente metida'", contou a cantora na época.

"Eu já tinha feito plástica no nariz porque ele era torto, mas aí ficou obstruído e fiquei com voz de fanha, o pessoal falava que eu cantava igual um pato. Então agora vou cantar melhor ainda", complementou.