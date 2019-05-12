Anitta diz que alterava suas fotos e não foi reconhecida em encontro

Anitta diz que alterava suas fotos antes da fama e por isso deixou de ser reconhecida em encontro Crédito: Instagram

Hoje todos sabem quem é Anitta , 25, mas a cantora revelou neste sábado (11), no Programa da Maisa (SBT), que, antes da fama, teve um encontro em que seu próprio par não a reconheceu. Segundo ela, culpa das modificações que fazia em suas fotos para disfarçar o nariz.

"Antes das plásticas, eu fazia tanto Photoshop na minha cara, tanto, tanto, tanto, por causa do meu nariz, que eu detestava, que eu marquei um encontro desses de internet, passei e o menino não me reconheceu não, tive que ir atrás dele", recordou a cantora aos risos. "Não foi legal não", concluiu ela.

Durante um bate-papo com Maisa e com o apresentador Marcelo Tas, também convidado do programa, Anitta falou sobre sua biografia não autorizada, "Anitta Furacão", lançada no mês passado, e afirmou haver coisas no livro que ela não gostaria que tivessem sido reveladas, e que tem um detalhe de sua vida que nem ela sabia.

"É um babado de dinheiro", afirmou a cantora, dando uma dica sobre o que ela descobriu apenas no livro. "Ele [Léo Dias, o autor] descobriu um valor específico que eu só descobri quando li. Depois vi que realmente ele acertou. Eu achei que era outra coisa, eu e minha família".

Anitta também respondeu algumas mensagens postadas nas redes sociais criticando seu trabalho e sua aparência: "Minha beleza foi toda comprada. Então, se eu fosse feia mesmo, meu cirurgião estaria falido agora, mas ele segue lá, na vida boa, viajando, feliz da vida", brincou ela ao mencionar as plásticas que já fez.

A cantora também foi questionada se chamaria algumas pessoas para sua festa de aniversário. Pitty foi uma das pessoas que Anitta afirmou que não convidaria. As duas cantoras já tiveram um desentendimento no Altas Horas em 2014. Já Maluma e Neymar devem receber seus convites para a próxima festa.