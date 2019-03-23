'Kisses'

Anitta detalha versões de si que mostrará em novo álbum

A cantora anunciou a estratégia no Instagram, em que duas versões são: Atención, descrita como cheia de atitude, independente e que gosta de exaltar mulheres, e Banana, que ama um deboche

23 mar 2019 às 13:08

Publicado em 23 de Março de 2019 às 13:08

Anitta detalha versões de si que mostrará em novo álbum Crédito: Reprodução/Instagram
Quase como uma contagem regressiva, Anitta, 25, vai divulgar nos próximos dias as dez versões de si mesma que estarão em seu próximo álbum, "Kisses", que será lançado no dia no de 5 abril. "Cada uma delas representa um tipo diferente de Anitta que existe dentro de mim", disse.
A cantora anunciou a estratégia de divulgação em sua conta no Instagram, onde já foram apresentadas duas dessas versões: Atención, descrita como uma Anitta cheia de atitude, independente e que gosta de exaltar as outras mulheres, e Banana, que ama um deboche, levando tudo no sarcasmo e no bom humor.
Segundo Anitta, o novo trabalho, que corresponde ao seu primeiro álbum trilíngue, terá dez músicas inéditas, cada uma representada por uma dessas faces da cantora, incluindo a versão romântica, a sensual, a madura, a sedutora, entre outras. O lançamento acontecerá junto com os dez clipes dessas canções.
Já o nome do álbum, Anitta diz que ressalta os tipos de beijos que existem e que, apesar de diferentes, continuam sendo beijos. Antes do anúncio de lançamento do novo trabalho, a cantora postou vídeos diários em suas redes sociais com pequenas mensagens falando sobre beijos, mas sem revelar o projeto.
Apenas na quarta (20), ela divulgou o lançamento e, pouco depois, já comentou sobre possíveis torcidas negativas. "Vou começar a me benzer por que agora que a gente anunciou, já vai ter gente trabalhando pra dar errado. Estou andando com uma Bíblia na mão, uma água benta na outra."
Em 2017, Anitta lançou outro grande projeto, o Checkmate, que consistiu na divulgação de um clipe novo por mês. Foram lançados "Will I See You", em parceria com o americano Poo Bear, "Is That for Me", com o DJ sueco Alesso, e "Vai Malandra", com o produtor americano Maejor e a dupla Tropkillaz.

