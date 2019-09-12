Anitta deixa de seguir Pedro Scooby e deleta fotos com o ex

Anitta no programa "Anitta Entrou no Grupo" Crédito: Carlos Cardeal Jr/Multishow

Anitta , 26, voltou às redes sociais nesta semana e já proveu mudanças. Nesta quinta-feira (12), a cantora deixou de seguir Pedro Scooby , 31, em sua conta oficial e também deletou todas as fotos que tinha ao lado do ex-namorado.

A cantora retornou às redes sociais nesta terça-feira (10), afirmando que as pessoas estavam loucas na internet. "Negócio tão bom, que era pra todo mundo usar pro bem, mas ficam comentando a vida dos outros, fofocando, divulgando coisas que não sabem se é real".

TRETA COM O IRMÃO

"Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos. Fui na DM (mensagem direta), abri uma conversa e uma menina postando: 'entenda a síndrome que fez Anitta parar de trabalhar'. Eu fiquei no chão. Nem minha equipe sabe o que eu tenho, não quero gente se metendo", desabafou.

Anitta está solteira desde que terminou o namoro com o surfista. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada ao F5 pela assessoria da cantora.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista. Scooby, no entanto, negou à publicação a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".