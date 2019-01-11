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Estilo de vida

Anitta confirma que se tornou vegana: "Faz dez dias, vamos tentando"

"Para esse ano de 2019, meu desafio para mim mesma será tentar mudar ao máximo alguns costumes meus que vão em direção contrária aos meus desejos para o mundo", completou Anitta

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 13:04

Publicado em 

11 jan 2019 às 13:04
Crédito: Apple Music/Reprodução/Instagram @anitta
Anitta confirmou, por meio de um comentário no Instagram, que entrou para o veganismo. No começo do ano, ela compartilhou uma imagem do documentário Cowspiracy, que fala sobre agropecuária intensiva, que lhe "abriu os olhos para várias coisas".
Houve especulações de que a cantora tinha se tornado vegana, inclusive porque, na publicação, ela citou Luisa Mell, que também segue esse estilo de vida.
"Para esse ano de 2019, meu desafio para mim mesma será tentar mudar ao máximo alguns costumes meus que vão em direção contrária aos meus desejos para o mundo", completou Anitta.
No Instagram, um perfil que defende o veganismo brincou com a situação ao publicar uma foto da cantora com uma 'notícia falsa', dizendo que ela tinha se tornado vegana. Porém alertava: "É mentira, mas agora tenho sua atenção. Não coma animais".
Nos comentários, a cantora disse que, sim, se tornou vegana. "Já é verdade faz dez dias. Vamos tentando", escreveu. Um internauta comemorou chamando a cantora de 'Veganitta'.
Também vegano, o ator Dado Dolabella confirmou o novo estilo de vida de Anitta. "Não é mentira, não, irmão. Ela está sem comer nada de origem animal desde o réveillon. Assistiu A Cowspiracy e Terráqueos", comentou ele.

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