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Regime novo

Anitta afirma estar "firme e forte" em sua nova dieta vegana

Força, guerreira! Cantora mudou de vida após conversa com Luisa Mell

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:46

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:46
Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A cantora Anitta, 25, voltou a comentar, nesta sexta-feira (18), sua nova dieta alimentar e disse estar "firme e forte" no propósito de não comer alimentos de origem animal. A afirmação foi feita durante conversa com alguns fãs nas redes sociais.
A cantora adotou a nova dieta no início de 2019, como já havia dito no Instagram. Na ocasião, um perfil de defesa ao veganismo postou uma foto com a notícia, com um alerta ao internauta de que era apenas uma forma de chamar a atenção das pessoas. A cantora então comentou e disse que agora é sim vegana.
Anitta afirmou, no início do mês, que mudou alguns hábitos após conversar com amiga Luisa Mell, que é ativista do direito dos animais, mas não falou na ocasião sobre se tornar vegana. Ela incentivou as pessoas a se informarem mais sobre o assunto e indicou o documentário "Cowspiracy: o Segredo da Sustentabilidade", disponível na Netflix.
Nesta semana, a cantora também aproveitou o popular desafio #10YearsChallenge (desafio dos 10 anos, em tradução livre do inglês), que propõe fazer um antes e depois com fotos de 2009 e 2019, e publicou imagens que mostram como paisagens naturais se transformaram devido a ação do homem nesse tempo.
"Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me chocam. Todo mundo se esforçando pra melhorar de vida e de aparência a cada dia. E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos", escreveu no Instagram.

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