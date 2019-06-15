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No México

Anitta acorda Pedro Scooby às 5h, e surfista reclama

A cantora que está no México junto com seu namorado, Pedro Scooby, acordou logo pela manhã para uma nova viagem

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 15:11

Publicado em 

15 jun 2019 às 15:11
Pedro Scooby e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Curtindo a Cidade do México, Anitta e Pedro Scooby acordaram cedo neste sábado (15), o que não foi exatamente agradável para o surfista de ondas gigantes. Eles saíram para jantar com um casal de amigos na sexta-feria (14), e uma viagem da cantora fez o namorado também não conseguir mais pregar os olhos no fim da madrugada.
> Pedro Scooby sensualiza e rebola na cama para namorada Anitta
A estrela pop foi quem postou no começo da madrugada a foto do jantar em que esteve ao lado de Scooby, Daniem Malian e Gaby Piensa. O problema é que ela teve de acordar para uma viagem logo cedo -e registrou nos seus stories apenas o horário em que se levantou: 5 AM (5h da manhã).
> Anitta é anunciada como atração do festival Tomorrowland na Bélgica
Scooby, em sua rede social, reclamou: "Vou falar uma coisa. Esse negócio da Larissa de cinco horas da manhã tá pegando. Porque ela acordou para ir viajar, e eu não consigo mais dormir. O que me resta é ir pra academia. Vou ali dar um treino, meu último dia na Cidade do México, foi incrível a viagem. Esse lugar aqui é muito especial."
Ele complementou: "Obrigado, Anitta". E avisou que depois de treinar, tomar café da manhã e passear, volta para casa -onde deve rever os filhos que tem com Luana Piovanni.

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