Anitta abraça ativismo de Luisa Mell, e amiga agradece apoio da amiga

03/01/2019 - Luisa Mell, Jéssica e Anitta passaram o Réveillon juntas Crédito: Reprodução/Instagram/luisamell

A apresentadora Luisa Mell, 40, apareceu em fotos ao lado de Anitta ao longo de todo o Réveillon. E esse tempo de maior convivência já rendeu frutos. Com um post em seu Instagram, a cantora afirmou que já mudou alguns hábitos após conversar muito com amiga, que é ativista do direito dos animais. Ela ainda incentiva os seus seguidores a se informar mais sobre o assunto.

No texto, Anitta fala com carinho da amizade com Luisa e indica aos seus fãs que assistam ao documentário "Cowspiracy: o Segredo da Sustentabilidade", disponível na Netflix. "Luísa nunca foi o tipo de amizade que tenta converter todo mundo à sua maneira de pensar. Mas de tanto admirar seu trabalho e me preocupar com nosso planeta pedi uns conselhos a ela que me aconselhou à assistir a esse documentário no @netflixbrasil que me abriu os olhos para várias coisas", afirmou a cantora.

O documentário, produzido pelo ator americano Leonardo DiCaprio, relata como a agropecuária intensiva está dizimando os recursos naturais do planeta.

Luisa também usou as redes sociais para dizer o quanto foi importante ter Anitta por perto nos últimos meses. "Em 2018 eu me separei. Foram momentos horríveis, minha separação foi muito dura, muito surpreendente. Anitta, viajando pelo mundo, ficava no telefone comigo, às vezes até de madrugada", contou Luisa, que se divorciou do empresário Gilberto Zaborowsky, após sete anos de casamento.