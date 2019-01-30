Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Angelo Paes Leme volta à Globo após 14 anos para 'Malhação'

Tarcísio quer terra de irmão para construir um estacionamento

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:41

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:41
30/01/2019 - Tarcísio (Angelo Paes Leme) em 'Malhação: Vidas Brasileiras' Crédito: Globo/Paulo Belote
O ator Angelo Paes Leme está de volta à Globo. O ator entra em "Malhação: Vidas Brasileiras" no capítulo desta quarta-feira (30) na pele do empresário Tarcísio, que vislumbra as terras pertencentes ao irmão, Rafael (Carmo Dalla Vecchia), para derrubá-las e construir no lugar um estacionamento. 
Segundo Leme, a volta à emissora foi um presente. "Fiquei feliz com o convite, gostei muito de fazer essa participação. É uma delícia trabalhar com o Carmo e com a Camila Morgado, também encontrar a Fernanda Paes Leme [prima dele]", conta.
Segundo o ator, a maioria das cenas foi com Carmo. É com o personagem Rafael que Tarcísio tem os principais embates. Apesar disso, ele conta o que o público poderá acompanhar com relação ao clima entre ambos. "Tarcísio é primo do Rafael. No momento que o Rafael quer vender o terreno ele chega. O Rafa tem projetos sociais incríveis, preocupação com o ser humano na ONG e meu personagem não. Mas como o momento é de crise ele decide vender o espaço. O Tarcísio, por maior carinho que tenha pelo primo, é um homem de negócios e só pensa no lucro dele", revela.
Nessas conversas, os dois começarão a remexer o passado e Tarcísio relembrará de algumas mágoas. Em seguida, ele vai propor comprar a propriedade por um preço inferior ao valor de mercado, o que deixará Rafael ainda mais decepcionado. 
"Ele não quer saber de ajudar o próximo com projetos, não faz parte da vida dele. Essa é a principal diferença: ele é competitivo. Em alguns momentos eles vão se desentender, mas ficará claro que são da mesma família e que existe algum afeto", conclui Angelo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados