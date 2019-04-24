Angelina Jolie vai deixar herança milionária só para filho mais velho

Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolieofficial

Angelina Jolie, 43, e Brad Pitt, 55, já terminou, mas o casal ainda tem questões a acertar. O ator estaria enfurecido com a decisão de Jolie de deixar toda a sua fortuna somente para o filho mais velho, Maddox, de 17 anos. O processo de separação de, 43, e, 55, já terminou, mas o casal ainda tem questões a acertar. O ator estaria enfurecido com a decisão de Jolie de deixar toda a sua fortuna somente para o filho mais velho, Maddox, de 17 anos.

A atriz teria cortado de seu testamento os demais filhos, deixando a Maddox uma fortuna de US$ 116 milhões (mais de R$ 400 milhões). Ela também já entrou na Justiça para reaver o seu nome de solteira, informou o site americano Radar Online.

"Brad está em uma fúria absoluta e quer impedi-la. Finalmente, parecia que eles estavam chegando a algum tipo de acordo com o divórcio, mas ele foi pego de surpresa com essa notícia sobre Madoxx", disse uma fonte ao site.

Os dois ainda são pais de Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12, e dos gêmeos Knox e Vivienne, 10.

Em 2016, Brad Pitt foi acusado de agredir física e verbalmente seu filho Maddox. O incidente teria acontecido enquanto ele, a mulher e os filhos voltavam da França para Los Angeles em um jato particular.

Pitt foi submetido a um teste toxicológico, procedimento bastante comum neste tipo de caso. Como a infração teria ocorrido dentro de um avião, foi encaminhada para o FBI.

PROCESSO DE DIVÓRCIO FINALIZADO

Após mais de dois anos desde que Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pit pela primeira vez, o antigo casal finalmente conseguiu ganhar o status de "solteiros".

Um juiz determinou que os atores podem voltar a ser legalmente solteiros antes de finalizar o acordo de divórcio, de acordo com documentos judiciais arquivados na sexta-feira (12).

"Ambos os pais estão focados no que é melhor para as crianças", disse uma fonte ao site americano People depois da decisão judicial. Os atores tiveram seis filhos juntos, e Jolie pediu a custódia das crianças após o divórcio.

Jolie e Pitt se conheceram ao fazerem o filme "Mr. & Mrs. Smith" em 2005, começando a namorar logo após as gravações dele. Em 2014, eles se casaram em uma pequena cerimônia em um castelo no sul da França, mas dois anos depois, em setembro de 2016, Jolie pediu o divórcio alegando diferenças entre os dois.

Desde então, Jolie e Pitt estão em negociações sobre a custódia dos filhos e dividindo suas finanças. Em novembro de 2018, eles chegaram a um acordo temporário de custódia das crianças.