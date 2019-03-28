Ana Maria Braga revela que está solteira e busca namorado

Crédito: TV Globo/Reprodução

No último domingo (24), a apresentadora Ana Maria Braga, 69, participou do programa Domingão do Faustão. Em entrevista nos bastidores da atração dominical, Ana contou que está solteira e em busca de um novo romance.

"Rapaz, estou solteira sim...Estou procurando um namorado", contou a apresentadora do "Mais Você" em vídeo para o Gshow, que foi ao ar nesta quarta-feira (27).

Sempre muito discreta com sua vida pessoal, Ana Maria já teve três relacionamentos públicos, sendo o último com o empresário Marcelo Frisoni, entre os anos de 2007 e 2009.

No ar há mais de vinte anos com o programa diário todas as manhãs, Ana Maria conta que o segredo de se reinventar é sempre estar antenado com as novidades do mundo e muito bem alinhado com sua equipe.

"Eu e minha equipe inteira estamos ligados no mundo, na tecnologia, em tudo o que está rolando. Sou a mulher do botão. Acho que se a gente não mudar com o mundo, a gente vê ele passar. Alguns da minha equipe estão comigo há 20 anos e conseguimos nos renovarmos, mantendo nossa essência", contou a apresentadora.

Se você pensa que Ana sempre quis seguir nessa profissão, você está errado. Ela contou nos bastidores do Faustão que foi parar na televisão por acaso.

"Eu queria ser médica, mas me formei em Biologia porque eu não tinha grana para fazer medicina. Minha primeira vez na televisão foi absolutamente por acaso e estavam procurando alguém para apresentar um telejornal local a noite. Eu fui e passei, surpreendentemente", disse.

Em 2010, Ana Maria participou de um dos quadros mais famosos do programa e disse que, agora, depois dessa experiência, ela pode afirmar que sabe dançar.

"Eu acho que todo mundo que faz o Dança se entusiasma. A gente ensaia duas, três vezes na semana, achamos que podemos voar. Pensamos que agora vai. Temos muitos compromissos, mas hoje eu acho que eu sei dançar. Foi uma emoção fantástica participar desse quadro", finalizou.

Ana Maria Braga já teve três relacionamentos públicos. Entre 1980 e 1992, foi casada com o economista Eduardo de Carvalho, com quem tem dois filhos, Mariana e Pedro.