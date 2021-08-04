Amazon Prime Video divulga trailer de "Cinderela"; assista

A expectativa para ver a pop star latina Camila Cabello como Cinderela é enorme e os fãs já podem ter uma "degustação" da interpretação da cantora. Isso porque a Amazon Prime Video decidiu divulgar o primeiro trailer do longa - que estreia dia 3 de setembro - nesta terça-feira (3).

Trata-se de uma Cinderela com nova roupagem, querendo ser independente ao investir na produção de roupas. Camila será uma jovem ambiciosa, bem diferente da humilde protagonista da animação da Disney. Além disso, outra diferença é que Cinderela terá um "fado madrinho", ou padrinho, interpretado pelo ator Billy Porter, que irá realizar os desejos da jovem.