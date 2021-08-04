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Amazon Prime Video divulga trailer de "Cinderela"; assista

Cantora Camila Cabello fará papel da protagonista, já retratada várias vezes nas telonas

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:44
A expectativa para ver a pop star latina Camila Cabello como Cinderela é enorme e os fãs já podem ter uma "degustação" da interpretação da cantora. Isso porque a Amazon Prime Video decidiu divulgar o primeiro trailer do longa - que estreia dia 3 de setembro - nesta terça-feira (3).
Camila Cabello é a protagonista de
Camila Cabello é a protagonista de "Cinderela", da Amazon Prime Crédito: Amazon Prime/Reprodução
Trata-se de uma Cinderela com nova roupagem, querendo ser independente ao investir na produção de roupas. Camila será uma jovem ambiciosa, bem diferente da humilde protagonista da animação da Disney. Além disso, outra diferença é que Cinderela terá um "fado madrinho", ou padrinho, interpretado pelo ator Billy Porter, que irá realizar os desejos da jovem. 

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