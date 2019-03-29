Alok é único DJ brasileiro em lista da Billboard pelo 2º ano seguido

Dj Alok Crédito: Divulgação

O brasileiro Alok, 27, foi eleito como um dos 100 melhores DJs do mundo pela revista Billboard, especializada em música, nesta quinta-feira (28). Pelo segundo ano consecutivo, o artista é o único brasileiro a ser listado pelo veículo.

Ocupando o 71º posição, Alok ganha notoriedade a cada como um dos maiores artistas do segmento de eletrônico do mundo. Em 2018, ele foi eleito como o 13º melhor DJ do mundo pela revista "DJ Mag".

Alok conta que estar nessa lista da Billboard é muito importante para sua imagem fora do Brasil e diz estar muito feliz por mais essa conquista profissional.

"Todo resultado é de extrema importância para a construção de imagem lá fora, esse não poderia deixar de ser diferente. Billboard é uma referência mundial e eu fico muito feliz em fazer parte dessa lista mais uma vez", completou o DJ, que tem feito diversos shows fora do país.

O ranking dos cem melhores DJs do mundo pela Billboard leva em conta voto popular, mas não só. A escolha é feita também a partir de dados importantes de cada artista, como quantidade de execuções e downloads em plataformas digitais, venda de álbuns físicos e músicas, execuções em rádios, turnês, shows, e muito mais.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em fevereiro deste ano, Alok contou que busca não ter manifestações políticas em seus shows, mas, sim, levar reflexão social para aqueles que vão o assistir.

O brasileiro afirma que não cogitava falar de política em suas apresentações, mas planejava transmitir mensagens mais duras, aos moldes do que costuma fazer Roger Waters, ex-baixista e vocalista do Pink Floyd. No entanto, diz ter mudado de ideia após os shows que o britânico fez no Brasil, em outubro do ano passado.