Aliança? Bruna Marquezine e Gian Luca Ewbank usam mesma tornozeleira

Crédito: Montagem Gazeta Online

Bruna Marquezine e Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank, passaram o réveillon juntos, em Fernando de Noronha - destino que tem sido queridinho da ex de Neymar desde que pôs fim no relacionamento com o jogador. Em fotos que aparecem no mesmo lugar em momentos diferentes é possível perceber que ambos usam uma mesma tornozeleira vermelha.

No réveillon em Noronha os dois foram flagrados no maior clima de romance, segundo informações do colunista Leo Dias, e chegaram até a trocar beijos. Enquanto isso, Neymar também não ficou para trás, beijando uma modelo gaúcha durante festa na Bahia.

BRUNA MARQUEZINE E GIAN LUCA EWBANK POSAM PARA FOTO

O fato é que Bruna e Gian Luca já até tiraram fotos juntos. E é a primeira foto em que os dois aparecem juntos. O registro foi feito na pousada Maria Bonita, de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank. Na legenda: "Porque piscina em família não tem preço".