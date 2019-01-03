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"Detalhes tão pequenos"

Aliança? Bruna Marquezine e Gian Luca Ewbank usam mesma tornozeleira

Irmão de Giovanna Ewbank é apontado como novo affair da atriz global

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 11:32

Publicado em 

03 jan 2019 às 11:32
Crédito: Montagem Gazeta Online
Bruna Marquezine e Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank, passaram o réveillon juntos, em Fernando de Noronha - destino que tem sido queridinho da ex de Neymar desde que pôs fim no relacionamento com o jogador. Em fotos que aparecem no mesmo lugar em momentos diferentes é possível perceber que ambos usam uma mesma tornozeleira vermelha. 
No réveillon em Noronha os dois foram flagrados no maior clima de romance, segundo informações do colunista Leo Dias, e chegaram até a trocar beijos. Enquanto isso, Neymar também não ficou para trás, beijando uma modelo gaúcha durante festa na Bahia. 
BRUNA MARQUEZINE E GIAN LUCA EWBANK POSAM PARA FOTO
O fato é que Bruna e Gian Luca já até tiraram fotos juntos. E é a primeira foto em que os dois aparecem juntos. O registro foi feito na pousada Maria Bonita, de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank. Na legenda: "Porque piscina em família não tem preço". 
Segundo Leo Dias, essa pode ser uma confirmação oficial de que os dois estão ensaiando assumir um relacionamento de verdade. De acordo com o colunista, na foto, o que identifica Bruna Marquezine é o biquíni que a global está usando. 

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