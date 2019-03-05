'Alguns salários mínimos', diz Val Marchiori sobre preço de brinco

Crédito: Lucas Anderi/Agência Brasil/Reprodução/Instagram @valmarchiori

Val Marchiori é aquela que ficou conhecida nacionalmente por seu bordão "hello" - em inglês mesmo - para comemorar, brindar e se referir até a momentos infortúnios. Mas de infortúnio não teve nada na produção da loira para o carnaval.

Na Sapucaí, no Rio, Val ostentou brincos que chamaram a atenção de quem passava por perto dela.

"Não sei quanto custou porque foi presente, mas têm alguns salários mínimos nele", disse, em tom de brincadeira, de acordo com o jornal Extra.