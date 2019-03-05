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"Hello!"

'Alguns salários mínimos', diz Val Marchiori sobre preço de brinco

Socialite ostentou joia que chamou a atenção no camarote da Sapucaí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2019 às 22:27

Publicado em 04 de Março de 2019 às 22:27

Crédito: Lucas Anderi/Agência Brasil/Reprodução/Instagram @valmarchiori
Val Marchiori é aquela que ficou conhecida nacionalmente por seu bordão "hello" - em inglês mesmo - para comemorar, brindar e se referir até a momentos infortúnios. Mas de infortúnio não teve nada na produção da loira para o carnaval. 
Na Sapucaí, no Rio, Val ostentou brincos que chamaram a atenção de quem passava por perto dela. 
"Não sei quanto custou porque foi presente, mas têm alguns salários mínimos nele", disse, em tom de brincadeira, de acordo com o jornal Extra. 
Junto da joia, a socialite usou um vestido de pedraria. 

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