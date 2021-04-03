Agnaldo Timóteo tem piora no estado de saúde; família pede orações

O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Lourival Ribeiro/SBT

Agnaldo Timóteo, 84, teve uma piora no estado de saúde nesta sexta-feira (2). O cantor está internado desde o dia 17 de março, após receber diagnóstico de Covid-19. Ele segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.

"Agnaldo Timóteo teve um pequeno agravamento no seu estado de saúde e por isso continuará internado na UTI", diz nota assinada pela família do músico. "Continua em ventilação mecânica invasiva."

"Temos a convicção de que Timóteo está dando o seu melhor para vencer essa batalha e a guerra", segue o texto. "A equipe médica e família permancem confiantes na sua plena recuperação."

"Estamos num processo de continuar e ampliar a nossa corrente de fé com pensamentos positivos e orações, energizando positivamente cada vez mais o nosso querido Agnaldo", finaliza.