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Matando a fome

Adriano Imperador é fotografado por fã em restaurante a quilo

No restaurante em que foi fotografado, a quentinha com uma carne sai por R$ 11

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 13:03
Adriano Imperador já provou por muitas vezes que não tem a vaidade de só aparecer em ambientes luxuosos. Depois de ser flagrado em um BRT em julho deste ano, o ex-atleta surgiu em um restaurante a quilo. 
No registro, dá para ver os valores das comidas servidas no comércio. A quentinha com uma opção de carne sai por R$ 11. Com duas proteínas, o preço sobe para R$ 13. E o restaurante também oferece o serviço de buffet, em que o cliente monta o seu prato e paga um preço fixo, que é inferior a R$ 15. 
Na internet, os fãs só soltaram elogios: "Humildade de pessoa! Imperador é monstro", escreveu um internauta.
De acordo com o jornal Extra, Adriano nasceu e passou a infância na comunidade Vila Cruzeiro, na Penha, zona Norte do Rio de Janeiro. Atualmente, o craque vive na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade, mas é visto com frequência no bairro onde cresceu.

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