Adriano Imperador é fotografado por fã em restaurante a quilo

Adriano Imperador já provou por muitas vezes que não tem a vaidade de só aparecer em ambientes luxuosos. Depois de ser flagrado em um BRT em julho deste ano, o ex-atleta surgiu em um restaurante a quilo.

No registro, dá para ver os valores das comidas servidas no comércio. A quentinha com uma opção de carne sai por R$ 11. Com duas proteínas, o preço sobe para R$ 13. E o restaurante também oferece o serviço de buffet, em que o cliente monta o seu prato e paga um preço fixo, que é inferior a R$ 15.

Na internet, os fãs só soltaram elogios: "Humildade de pessoa! Imperador é monstro", escreveu um internauta.