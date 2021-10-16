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Adele bate recorde de audição diária no Spotify com 'Easy on Me'

Single é o primeiro do novo álbum da cantora britânica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2021 às 08:42

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 08:42

Adele
Adele Crédito: Instagram/@adele
A cantora Adele, 33, quebrou um recorde nesta sexta-feira (15) no Spotify. "Easy on me" se tornou a música mais ouvida em um único dia da história da plataforma de streaming. O número específico de audição diária da canção não foi divulgado.
"Na sexta-feira, 15 de outubro, 'Easy On Me' de Adele se tornou a música mais transmitida do Spotify em um único dia", anunciou a empresa nas redes sociais.
Em "Easy on Me", a cantora compartilha com o mundo detalhes dos traumáticos seis anos que viveu desde a publicação de seu último álbum. Nesse período, a estrela sofreu um "ano de ansiedade" no qual seu casamento desabou, explicou recentemente.
Sua voz extraordinária não perdeu a potência, mas a letra do novo single revela uma vulnerabilidade mais profunda, marcada pelo refrão "go easy on me, baby" (seja bom comigo), cantado sobre um simples toque de piano.
Apesar de seus anos de ausência, a artista não caiu no esquecimento: seus fãs somaram mais de 25 milhões de visualizações na canção em sua página oficial do YouTube nas primeiras 16 horas após o lançamento.
A cantora de "Hello" anunciou na quarta-feira (13) que seu esperado novo álbum "30" sairá à venda em 19 de novembro.
A gravação começou há três anos, explicou ela mesma no Twitter, em um momento em que sua vida era "um labirinto de absoluta desordem e confusão interior".
Adele vendeu milhões de álbuns e ganhou vários prêmios, incluindo um Oscar e 15 Grammys, o que torna este lançamento um dos mais esperados do ano.

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