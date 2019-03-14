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Se comparou à Paula

Acusado de agressão, ex-BBB Vanderson critica "seletividade"

A polícia do Rio também irá intimar Paula a depor sobre intolerância religiosa assim que a sister deixar o reality

Publicado em 

14 mar 2019 às 12:22

Publicado em 14 de Março de 2019 às 12:22

Crédito: Reprodução/Instagram @vandersonbrito
Vanderson foi desclassificado do Big Brother Brasil 2019 logo no início do programa. Ele deixou a casa ao ser intimado a prestar depoimento em inquérito instaurado, após receber denúncias por importunação sexual, estupro e violência doméstica.
Nesta terça-feira (12), a Policia do Rio informou que também iria intimar Paula a prestar esclarecimentos sobre possíveis crimes de intolerância religiosa e racismo que ela teria cometido dentro da casa, e que a sister seria ouvida depois de deixar o reality. 
Frente às diferenças entre os dois casos, o ex-participante acriano se sentiu incomodado pelo fato da sister poder esperar dentro da casa para ser intimada a depor. "Sou contra qualquer tipo de seletividade, principalmente porque fui injustiçado dentro do BBB", diz. "A regra não deveria valer para todos?"
Vanderson disse que o procedimento que o estado do Rio de Janeiro tomou com ele foi completamente diferente do que tomou com Paula, que poderá continuar e participar de provas, atividades e até mesmo concorrer ao prêmio final.
"Não estou culpando a Paula, não estou dizendo se ela está certa ou errada", diz. "A meu ver, sim, mas isso é uma coisa que a justiça vai decidir."
Ele ainda diz que apesar das acusações, não há processos contra eles e que algumas das investigações já foram inclusive arquivadas. "Vamos conseguir comprovar a inocência. Temos provas e testemunhas, tudo está se esclarecendo muito facilmente." 
"Aqui fora já estou provando a minha inocência, mas as oportunidades que perdi lá dentro não voltam mais".

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