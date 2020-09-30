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'A Fazenda 12': Jojo Todynho tem ataque de fúria: 'Pau vai torar'

Funkeira declarou guerra a Biel, seu rival no reality da Record, e surgiu irada entre os peões após a formação da roça na noite desta terça (29)

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 09:05
"A Fazenda 12": Jojo Todynho surge irada e tem ataque de fúria com peões Crédito: Record TV/Reprodução
Que a noite desta terça (29) e madrugada de quarta (30) foi agitada em A Fazenda 12 não é novidade para ninguém. Depois do clima tenso na formação da roça, Raissa Barbosa jogando creme de cabelo nos peões, a vez foi de Jojo Todynho desaforar com os colegas de confinamento da Record. 
A dona de "Que Tiro Foi Esse?" aproveitou o momento para extravasar. Irada, a funkeira pegou um martelinho e começou a colear uma garrafa de água como forma de colocar a raiva para fora.

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Em seguida, voltou suas atenções para o rival Biel e declarou guerra. "Botei o ódio para fora. Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, me fala. Não suporto gente falsa. Falso do (xingamento)", disse. 

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