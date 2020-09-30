'A Fazenda 12': Jojo Todynho tem ataque de fúria: 'Pau vai torar'

Que a noite desta terça (29) e madrugada de quarta (30) foi agitada em A Fazenda 12 não é novidade para ninguém. Depois do clima tenso na formação da roça, Raissa Barbosa jogando creme de cabelo nos peões, a vez foi de Jojo Todynho desaforar com os colegas de confinamento da Record.
A dona de "Que Tiro Foi Esse?" aproveitou o momento para extravasar. Irada, a funkeira pegou um martelinho e começou a colear uma garrafa de água como forma de colocar a raiva para fora.
Em seguida, voltou suas atenções para o rival Biel e declarou guerra. "Botei o ódio para fora. Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, me fala. Não suporto gente falsa. Falso do (xingamento)", disse.