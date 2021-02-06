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Publicação

"A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação", diz Elza Soares

A cantora defendeu a vacina contra a Covid-19 dizendo que toda a população precisa ser imunizada porque merece o direito à vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2021 às 10:03

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 10:03

Elza Soares tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19
Elza Soares tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @elzasoaresoficial
A cantora Elza Soares, 90, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em Copacabana, zona sul do Rio, nesta sexta-feira (5). Ela fez questão de compatilhar o momento nas redes socias segurando uma bandeira do Brasil.
"Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação", escreveu.
A cantora defendeu a vacina dizendo que toda a população precisa ser imunizada porque merece o direito à vida. Ela comemorou o feito da ciência que, menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), presenteou a todos com a vacina para uma doença que matou tanta gente. "A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação", enfatizou.

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Elza fez questão de agradecer a todos os cientistas, aos profissionais da saúde e aos servidores públicos que trabalharam para o desenvolvimento e produção das vacinas. Ela destacou a Anvisa e as instituições que chama de "nossos tesouros": o Instituto Butantan (SP), o Fiocruz (Rio). "Peço licença para um agradecimento particular ao Pedro Loureiro e a Vanessa Soares por batalharem muito, incansavelmente para que eu pudesse agora comemorar que estou vacinada", disse.
A cantora lembrou que não foi fácil atravessar esse longo período de pandemia sem se contaminar e que por isso agradece a Loureiro e Vanessa, que garantiram as condições para que ela continuasse produzindo e trabalhando muito em 2020.
"Vou carregar pra sempre comigo essa foto maaaara, feita pela Denise Ricardo do momento em que uma seringa cheia de esperança rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde", comemorou a cantora.

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