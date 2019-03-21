'Vi comentários racistas de uma pessoa', diz Danrley, do 'BBB 19'

20/03/2019 - Ex-BBB Danrley conta que ouviu comentários racistas durante sua permanência no reality Crédito: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Danrley, participante do BBB 19 que foi eliminado do programa na última terça-feira, 19, afirmou ter ouvido comentários racistas durante seu período de confinamento na atração.

"Teve casos como brincadeira de chamar a pessoa de 'carvão'. São coisas que hoje em dia a gente não pode mais estar brincando. E eu percebi isso", contou em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira, 20.

"Vou confessar que nem tudo eu ouvi, mas teve coisas que ouvi de uma pessoa que era bem próxima a mim que ficou muito chateado com a situação e eu tomo as dores, porque são coisas que eu sofro também."

A Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro chegou a analisar supostos casos de preconceito que teriam ocorrido durante o reality show.

"Tenho medo do Rodrigo, porque ele fala o tempo todo desse negócio de Oxum [divindade da Umbanda e do Candomblé]. Eu tenho medo disso, mas nosso Deus é maior", afirmou Paula em uma ocasião, por exemplo.

Danrley ainda afirmou que não quis explorar o tema enquanto estava no confinamento: "Quando perguntaram assim: 'tem alguém aqui que fere seus valores', eu poderia ter falado diversas coisas, como por exemplo alguns comentários... Difícil falar isso, porque não quis falar lá dentro. Vi comentários racistas de uma das pessoas que tavam lá."

"A pessoa falando... Você percebe quando um comentário é... Tudo bem que muitas vezes a gente naturaliza as coisas e não percebe que é, só que quando a gente tenta avisar pra pessoa 'isso aqui que você tá falando não é legal porque fere um grupo de pessoas'", prosseguiu.