'Sonho realizado', diz Maisa Silva após gravar programa com Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel, atualmente na Record TV, foi até o SBT na última sexta-feira, 3, para realizar uma gravação para o Programa da Maisa, apresentado por Maisa Silva.

04/01/2019 - Maisa Silva em viagem de férias a Miami Crédito: Instagram/@maisa

"Tem uma pessoa muito especial aqui no meu programa. Estou muito feliz que ela tá aqui comigo. Se preparem. Sim! A rainha veio até o meu programa. Xuxa! Espero que a gente se divirta muito, vai ser demais!", comemorou Maisa nos stories de seu Instagram.

Em seguida, a apresentadora se revelou fã da 'rainha dos baixinhos': "Eu tô muito feliz! É a Xuxa, mano! Ela veio no programa. Eu tô chocada, não tô acreditando, eu sou uma baixinha, meus pais foram baixinhos!"

Xuxa compartilhou um registro do momento em que as duas aparecem vestidas como duendes. A atriz Larissa Manoela e o humorista Oscar Filhotambém participaram da gravação.