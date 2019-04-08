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MÚSICA

'Precisa quebrar mais recordes', comenta Bieber em foto de Shawn Mendes

Brincadeira entre artistas levantou possível rivalidade sobre o verdadeiro rei do pop'

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:14

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:14
Os cantores Justin Bieber e Shawn Mendes Crédito: Divulgação
O cantor Justin Bieber está eliminando qualquer possibilidade de Shawn Mendes ser considerado o atual "rei do pop". Mendes compartilhou em seu perfil no Instagram a revista Observer Magazine, no qual é capa com o título "rei do pop". Bieber, então, deixou um comentário na publicação.
"Hm.. Precisa quebrar mais alguns recordes para tirar meu título. Mas se você quiser, nós podemos jogar hóquei, mas eu ouvi que você é um verdadeiro 'bender' no gelo", brincou, dizendo que poderiam decidir quem é o verdadeiro "rei do pop" durante uma partida de hóquei. Em inglês, "bender" é uma expressão usada para designar uma pessoa que joga mal.
Mendes entrou na brincadeira e respondeu: "Qualquer hora, qualquer dia, só me avisar!".
Os comentários, no entanto, foram interpretados como rivalidade entre os artistas por muitos seguidores. Bieber esclareceu: "Não tem competição, foi apenas uma piada, relaxem. Nós dois estamos aqui para fazer música boa".
PEDIDOS DE MÚSICAS
Semanas atrás, Bieber havia respondido aos constantes pedidos por músicas novas que recebe em suas redes sociais. "Eu fiz turnês por toda a minha adolescência e começo dos meus 20 anos. Eu percebi, como vocês também viram, que eu estava infeliz na última turnê. E eu não mereço isso e vocês também não. Vocês pagam para vir e ter um show animado, cheio de energia, suave e divertido e eu não consegui emocionalmente proporcionar isso", admitiu.
O cantor não deu mais detalhes sobre o motivo do desânimo, mas garantiu que pretende lançar um novo álbum em breve. "Eu vou lançar um álbum arrasador o mais rápido possível, meu estilo é inegável e minha determinação é indescritível. O topo é onde eu resido. Seja fazendo música ou não, o rei disse isso. Mas eu virei com uma vingança, acredite nisso", profetizou Bieber.

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