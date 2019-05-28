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Pedido de respeito

'Não compartilhem fotos desse momento triste', pede Whindersson Nunes

Imagens dos destroços do avião, que estava o cantor Gabriel Diniz, estão circulando nas redes sociais, o que motivou personalidades e anônimos a pedirem respeito

Publicado em 

27 mai 2019 às 22:11

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 22:11

O comediante Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
A morte do cantor Gabriel Diniz, que estava em uma aeronave que caiu no sul de Sergipe, comoveu personalidades e anônimos nesta segunda-feira, (27). Imagens dos destroços do avião, de documentos das vítimas e de corpos estão circulando nas redes sociais, o que motivou personalidades e anônimos a pedirem respeito. O que talvez poucos saibam é que compartilhar imagens de pessoas mortas pode se enquadrar em crime com pena de até três anos de detenção.
"Não compartilhem fotos desse momento triste. Se receber, não baixe, apague e diga a quem te mandou que pare de mandar e apague também! Ter fotos de algo tão triste para alguém é crueldade", escreveu o youtuber Whindersson Nunes ao compartilhar uma imagem completamente preta no Instagram.
> Mariana Xavier, a Jenifer, faz homenagem ao cantor Gabriel Diniz
Nos comentários da foto, o humorista baiano Leo Marques também fez o pedido: "Gente, por favor, não compartilhem imagens do acidente. Respeitem a família e o Gabriel Diniz".
> Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses
Compartilhar imagens de pessoas mortas pode ser enquadrado no crime de vilipêndio a cadáver, determinado no artigo 112 do Código Penal brasileiro. A pena é detenção, de um a três anos, e multa. Vilipendiar tem o mesmo sentido de desrespeitar, desonrar ou menosprezar.

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