'Não compartilhem fotos desse momento triste', pede Whindersson Nunes

Nos comentários da foto, o humorista baiano Leo Marques também fez o pedido: "Gente, por favor, não compartilhem imagens do acidente. Respeitem a família e o Gabriel Diniz".

Compartilhar imagens de pessoas mortas pode ser enquadrado no crime de vilipêndio a cadáver, determinado no artigo 112 do Código Penal brasileiro. A pena é detenção, de um a três anos, e multa. Vilipendiar tem o mesmo sentido de desrespeitar, desonrar ou menosprezar.