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QUEBROU O TABU

'Fui criado para ser um homem machista', diz José Loreto a revista

Ator conta que participar de 'Amor & Sexo' o fez repensar os assuntos discutidos no programa

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:11

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:11
31/01/2019 - Ator José Loreto é pai de Bella, filha que teve com a atriz Débora Nascimento Crédito: Instagram/@joseloreto
José Loreto, que atualmente está em cena na novela das nove na Globo, diz que participar do elenco de "Amor & Sexo" o fez repensar sobre os assuntos discutidos no programa. Para ele, sexo é assunto para ser falado nas escolas. "Percebi que fui criado para ser um homem machista e que era preciso desapegar de coisas que na adolescência eram lei. Precisamos de igualdade, dar voz aos gêneros, diversidade", disse em entrevista à revista "GQ" em edição que chega às bancas de São Paulo nesta sexta-feira, 1º - e dia 4 no restante do País.
Pai de Bella, filha que teve com a atriz Débora Nascimento, Loreto já interpretou diversos personagens na dramaturgia, seja no cinema ou na televisão.
O ator caiu no gosto do público ao fazer o personagem Darkson na novela "Avenida Brasil" (2012). Foi nesse trabalho que ele conheceu Débora. "Foi um encontro de almas, paixão avassaladora que se transformou em amor e em família", afirmou.
Na entrevista, o ator também fala sobre como lida com a diabete, síndrome diagnosticada quando ele tinha 14 anos. "Fui fazer uma visita a crianças diabéticas em um hospital e me dei conta de quão pouca informação e falta de acesso as pessoas têm."

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