'Fui a piada que ele é hoje', diz Rafael Ilha sobre Fabio Assunção

29/03/2019 - Rafael Ilha e Fabio Assunção Crédito: Instagram / @rafael_ilha_oficial | Instagram / @fabioassuncaooficial

Conhecido por seus problemas com drogas no passado, O cantor Rafael Ilha falou a respeito da dependência química do ator Fabio Assunção em entrevista ao Ritmo Brasil, da RedeTV!.

"Fabio é um cara talentosíssimo, isso eu não preciso nem falar, não é novidade para ninguém. Eu era uma piada há um tempo, fui a piada que ele é hoje. Então, hoje é ele. Hoje eu não sou mais a piada", afirmou.

"Eu acho que todo esse sofrimento não é culpa dele, somente. Ele tem família, ele tem filhos, e ele quer parar de se drogar, tem essa vontade", disse.

"Mas não é só querer. Somos escravos disso, nós estamos realmente acorrentados, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. [...] Nossa hora sempre chega. Tenho certeza que a hora dele vai chegar. Ele vai se recuperar", concluiu.