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DROGAS

'Fui a piada que ele é hoje', diz Rafael Ilha sobre Fabio Assunção

Ex-Polegar falou sobre dependência química do ator: 'Nossa hora sempre chega, ele vai se recuperar'

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:25

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:25
29/03/2019 - Rafael Ilha e Fabio Assunção Crédito: Instagram / @rafael_ilha_oficial | Instagram / @fabioassuncaooficial
Conhecido por seus problemas com drogas no passado, O cantor Rafael Ilha falou a respeito da dependência química do ator Fabio Assunção em entrevista ao Ritmo Brasil, da RedeTV!.
"Fabio é um cara talentosíssimo, isso eu não preciso nem falar, não é novidade para ninguém. Eu era uma piada há um tempo, fui a piada que ele é hoje. Então, hoje é ele. Hoje eu não sou mais a piada", afirmou.
"Eu acho que todo esse sofrimento não é culpa dele, somente. Ele tem família, ele tem filhos, e ele quer parar de se drogar, tem essa vontade", disse.
"Mas não é só querer. Somos escravos disso, nós estamos realmente acorrentados, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. [...] Nossa hora sempre chega. Tenho certeza que a hora dele vai chegar. Ele vai se recuperar", concluiu.
Ilha participa do programa ao lado de Alex Gil, companheiro de Polegar, com quem tem um projeto de revival atualmente. Os dois vão cantar alguns sucessos do passado durante a atração, que vai ao ar no próximo sábado, 30, às 19h30.

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