'Estou focado em reparar meus problemas', diz Justin Bieber

O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

Justin Bieber decidiu abrir o coração nas redes sociais nesta segunda-feira, 25, e falou sobre o desânimo evidente no fim da última turnê e uma certa expectativa em relação à paternidade - algo que diz desejar muito.

"Eu fiz turnês por toda a minha adolescência e começo dos meus 20 anos. Eu percebi, como vocês também viram, que eu estava infeliz na última turnê. E eu não mereço isso e vocês também não. Vocês pagam para vir e ter um show animado, cheio de energia, suave e divertido e eu não consegui emocionalmente proporcionar isso", admitiu.

O cantor não deu mais detalhes sobre o motivo do desânimo, mas garantiu que pretende lançar um novo álbum em breve. "Eu vou lançar um álbum arrasador o mais rápido possível, meu estilo é inegável e minha determinação é indescritível. O topo é onde eu resido", disse Bieber.