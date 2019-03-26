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DESABAFO

'Estou focado em reparar meus problemas', diz Justin Bieber

Cantor desabafou sobre carreira e vida pessoal nas redes sociais

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:51

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:51

O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber decidiu abrir o coração nas redes sociais nesta segunda-feira, 25, e falou sobre o desânimo evidente no fim da última turnê e uma certa expectativa em relação à paternidade - algo que diz desejar muito.
"Eu fiz turnês por toda a minha adolescência e começo dos meus 20 anos. Eu percebi, como vocês também viram, que eu estava infeliz na última turnê. E eu não mereço isso e vocês também não. Vocês pagam para vir e ter um show animado, cheio de energia, suave e divertido e eu não consegui emocionalmente proporcionar isso", admitiu.
O cantor não deu mais detalhes sobre o motivo do desânimo, mas garantiu que pretende lançar um novo álbum em breve. "Eu vou lançar um álbum arrasador o mais rápido possível, meu estilo é inegável e minha determinação é indescritível. O topo é onde eu resido", disse Bieber.
Em março deste ano, o cantor oficializou o casamento com Hailey Baldwin e nunca escondeu que pretende dar prioridade a família. "Eu tenho procurado arrumar alguns erros como a maioria de nós. Agora estou muito focado em reparar alguns problemas profundamente enraizados que eu tenho, assim como a maioria de nós, para que eu não desmorone e possa sustentar meu casamento e ser o pai que eu quero ser. A música é muito importante para mim, mas nada vem antes da minha família e da minha saúde", concluiu Justin Bieber.

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