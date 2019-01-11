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NA PRAIA

'Corpinho de 82 anos', diz Carlos Alberto de Nóbrega em legenda de foto

Brincando, apresentador da Praça é Nossa pede para que seguidores não olhem para a esposa

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:45

11/01/2019 - O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa Renata Domingues Crédito: Instagram/@calbertonobrega
O bom humor sempre esteve na vida de Carlos Alberto de Nóbrega, "dono" de "A Praça é Nossa". O herdeiro do programa, já que o pai dele estreou a atração em 1956, sempre aparece sorrindo e de bem com a vida. E não seria diferente nas férias.
Ele e a esposa estão no Nordeste. Ao compartilhar uma foto no Instagram com Renata Domingues, o apresentador decidiu exibir a boa forma e provocar os seguidores. "Deem uma olhada no corpinho de 82 anos. Não precisam olhar para a Renata (risos)!", escreveu, brincando, na legenda da foto.
Os seguidores comentaram. "Você está ótimo, amo muito vocês e ainda mais a Praça é Nossa", escreveu uma fã. "Sonho com um 'bom dia seu', já que o 'boa noite' já tenho direto do 'seu querido banco' (risos)", declarou outro internauta.
Carlos Alberto de Nóbrega disse que está adorando a viagem e que está sendo abordado por fãs da "Praça" em cada lugar que passa. "Estamos fazendo um passeio pelo Nordeste. O Brasil é lindo. Estou agora em João Pessoa. Que praias! Que gente carinhosa e como eles gostam da Praça! Viva o Brasil", finalizou o apresentador do SBT.

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