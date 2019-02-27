Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VÍDEO

'Confiante com o que vem pela frente', diz Fernando Rocha após demissão

Apresentador do Bem Estar foi dispensado pela emissora

Publicado em 

27 fev 2019 às 19:21

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 19:21

27/02/2019 - Fernando Rocha, apresentador do "Bem Estar" Crédito: Reprodução TV Globo
O apresentador Fernando Rocha, 52, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram com uma mensagem otimista após ser demitido pela Globo. Rocha foi dispensado da atração pela emissora na tarde desta terça-feira (26).
Já de férias, ele não apareceu no programa nesta quarta (27) e, por isso, não chegou a se despedir do público. O contrato do apresentador, no entanto, vai até agosto.
"Pessoal, como vocês perceberam, faltou tempo para me despedir de vocês. A vida é assim, corrida, uma hora esquenta, outra hora esfria, mas o que ela nos pede mesmo é coragem", afirmou o apresentador, que agradeceu ao público por acompanhar toda a sua jornada. "Estou confiante com o que vem pela frente".
Segundo comunicado divulgado pela Globo, ele não será substituído. A apresentadora Mariana Ferrão continuará à frente do programa sozinha, o que deve dar um tom mais sério à atração.
Rocha ficou conhecido por suas piadas durante o programa. No ano passado, ele viralizou na internet com uma anedota sobre o encontro da clara com o ovo. 
Na abertura do Bem Estar em julho, ele disse ao médico Roberto Kalil: "Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes. E eu fiquei sabendo de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? Da clara com o ovo. E ela só não é tão triste porque a clara chega para o ovo e diz 'não fica triste, a gente vai se encontrar dentro do bolo' (risos)".
A piada não deu muito certo, e ele brincou com o médico nas redes sociais. Fernando postou em seu perfil do Instagram uma foto com o parceiro em que aparece com os braços cruzados e ignorando o médico, que ri ao seu lado. Na legenda, ele escreveu "Sabe quando você não acha graça de uma piada?". O médico respondeu:  "Não foi muito legal esse começo de programa. Não deu muito certo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar fernando rocha Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados