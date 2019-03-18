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DECLARAÇÃO

'Como sou feliz de ter encontrado você', diz Thammy a Andressa

Há um ano, casal celebrou união em Las Vegas, nos Estados Unidos; no Brasil, papéis foram assinados em janeiro

Publicado em 

18 mar 2019 às 18:51

Publicado em 18 de Março de 2019 às 18:51

18/03/2019 - Thammy Miranda e Andressa Ferreira completam um ano de casamento Crédito: Instagram/@thammymiranda
Thammy Miranda usou o perfil dele nas redes sociais para comemorar um ano de casado com Andressa Ferreira. "Era só uma 'ficadinha' de curiosidade! E aí a gente foi ficando e ficando e quando viu já era amor!", declarou o filho de Gretchen no Instagram.
Thammy e Andressa estão há cinco anos juntos. Em março de 2018, eles se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em janeiro deste ano, o casal oficializou a união em território brasileiro. "Registro civil: mais um momento de amor, gratidão e realização em nossas vidas", comemoraram Thammy e Andressa nas redes sociais na ocasião.
Neste sábado, 16, Thammy agradeceu o companheirismo e fez um balanço dos últimos anos de união. "Essa 'ficada' se transformou e cinco anos juntos, um ano de casado, um cachorro, meu sobrenome no seu nome, duas famílias sendo uma, muitos sonhos realizados e para realizar ainda e um neném! Como sou feliz de ter encontrado você", escreveu.
Há três meses, o casal divulgou que faria inseminação artificial para ampliar a família, mas o anúncio da gravidez de Andressa ainda não aconteceu.

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