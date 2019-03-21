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'Amigos transam', diz Leo Dias sobre relação de Anitta com Neymar

Apresentador falou sobre polêmica envolvendo a cantora e o jogador durante o carnaval

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:49

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:49
Neymar e Anitta no Carnaval Crédito: Reprodução/Instagram @anittano
O apresentador Leo Dias, do Fofocalizando, falou sobre a amizade entre a cantora Anitta e o jogador de futebol Neymar em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, que vai ao ar nesta quinta-feira, 21.
"Ela é muito amiga dele e, mesmo transando, sempre foi. Amigos transam, não?", afirmou Leo Dias. Recentemente, um beijo entre os dois gerou polêmica no carnaval. "Sou muito desapegada com essas coisas", afirmou Anitta.
Leo Dias também aproveitou a entrevista para criticar a atriz Bruna Marquezine, de quem é desafeto: "Ela não é acessível, ela não é querida, não faz questão de dar margem para que a gente mantenha uma relação profissional entre imprensa e celebridade".
Segundo o apresentador, Bruna não se daria bem com Anitta por conta de um episódio ocorrido durante a visita de uma banda estrangeira ao País, há alguns anos. "A Anitta ficou com o vocalista do grupo e a Bruna ficou flertando com o rapaz. Ela não ficou com ele, ok?! [...] Ela [Bruna] estava namorando o Neymar e a Anitta foi lá e contou pra ele. Dedurou!", garantiu Leo.

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