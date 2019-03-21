'Amigos transam', diz Leo Dias sobre relação de Anitta com Neymar

Neymar e Anitta no Carnaval Crédito: Reprodução/Instagram @anittano

O apresentador Leo Dias, do Fofocalizando, falou sobre a amizade entre a cantora Anitta e o jogador de futebol Neymar em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, que vai ao ar nesta quinta-feira, 21.

"Ela é muito amiga dele e, mesmo transando, sempre foi. Amigos transam, não?", afirmou Leo Dias. Recentemente, um beijo entre os dois gerou polêmica no carnaval. "Sou muito desapegada com essas coisas", afirmou Anitta.

Leo Dias também aproveitou a entrevista para criticar a atriz Bruna Marquezine, de quem é desafeto: "Ela não é acessível, ela não é querida, não faz questão de dar margem para que a gente mantenha uma relação profissional entre imprensa e celebridade".