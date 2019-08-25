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Tristeza

Famosos lamentam morte de escritora Fernanda Young

Amigos e admiradores de Fernanda utilizaram as redes sociais para se despedir da escritora

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 10:32

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

25 ago 2019 às 10:32
Fernanda Young morreu aos 49 anos na madrugada deste domingo (25) Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Amigos e admiradores de Fernanda Young utilizaram as redes sociais para homenagear a escritora. Fernanda morreu na madrugada deste domingo (25) quando estava em um sítio da família, em Minas Gerais. Ela teve uma crise de asma, seguida de parada cardíaca. A escritora tinha 49 anos.
Entre as inúmeras despedidas, uma delas foi feita pelo escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco. Em seu perfil no Twitter, ele destacou o talento de Fernanda.
Em um post emocionante no Instagram, a atriz Letícia Sabatella se despediu da amiga.
Marcelo Rubens Paiva, escritor, dramaturgo e jornalista também homenageou a escritora.
 
O humorista Fábio Porchat destacou a importância de Fernanda para sua carreira e lamentou a morte da atriz.
Outros famosos que também homenagearam a atriz foram Manuella D'ávilla e o ator Alexandre Nero. 
Manuela D'Avilla, jornalista e política
Alexandre Nero, ator

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