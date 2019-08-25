Famosos lamentam morte de escritora Fernanda Young

Fernanda Young morreu aos 49 anos na madrugada deste domingo (25) Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Amigos e admiradores de Fernanda Young utilizaram as redes sociais para homenagear a escritora. Fernanda morreu na madrugada deste domingo (25) quando estava em um sítio da família, em Minas Gerais. Ela teve uma crise de asma, seguida de parada cardíaca. A escritora tinha 49 anos.

Entre as inúmeras despedidas, uma delas foi feita pelo escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco. Em seu perfil no Twitter, ele destacou o talento de Fernanda.

Em um post emocionante no Instagram, a atriz Letícia Sabatella se despediu da amiga.

Marcelo Rubens Paiva, escritor, dramaturgo e jornalista também homenageou a escritora.





O humorista Fábio Porchat destacou a importância de Fernanda para sua carreira e lamentou a morte da atriz.

Outros famosos que também homenagearam a atriz foram Manuella D'ávilla e o ator Alexandre Nero.

Manuela D'Avilla, jornalista e política