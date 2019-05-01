Zezé Di Camargo e Luciano planejam CD e comentam volta de "Amigos"

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Zezé Di Camargo e Luciano voltaram a São Paulo depois de quase dois anos sem se apresentarem na cidade para comemorar os 28 anos de carreira. voltaram adepois de quase dois anos sem se apresentarem na cidade para comemorar os

A dupla subiu ao palco do Espaço das América, na Barra Funda (zona oeste), na noite desta terça-feira (30) para festejar e embalar o público com sucessos como "É o Amor", "Dois Corações e Uma História" e "Você Vai Ver".

Apesar de estarem acostumados com os shows - fazem uma média de 120 por ano - os sertanejos afirmam que ainda ficam nervosos toda vez que vão se apresentar. "É um show novo, a ordem das músicas muda. É impressionante, parece que você está estreando. Eu acho que faz parte da carreira do artista, tem que sentir essa emoção de subir no palco, de ficar nervoso, ansioso. Depois da terceira, quarta música, aí dá para relaxar", afirma Zezé.

Os cantores anunciaram que pretendem voltar em novembro com o mesmo show para São Paulo. Segundo Luciano, há também a ideia de a dupla fazer um CD e um DVD de acústicas até o final do ano.

"Temos mais de 104 sucessos. Nesse show, o Zezé fez questão de apresentar o nosso melhor repertório", disse Luciano.

Chitãozinho e Xororó e Leandro e Leonardo. Além das músicas conhecidas da dupla, eles tocaram também canções de outros artistas, como de

programa Amigos, que reunia as três duplas nos anos 1990 na Globo, Zezé afirmou que não há nada de concreto sobre o retorno da atração, mas que se o chamarem, ele topa. "Da minha parte, estou dentro". Questionado sobre a possível volta do, que reunia as três duplas nos anos 1990 na, Zezé afirmou que não há nada de concreto sobre o retorno da atração, mas que se o chamarem, ele topa. "Da minha parte, estou dentro".

Segundo a coluna Zapping, a Globo deve retomar o programa em formato de temporada, reunindo novamente os mesmos nomes. O cantor Daniel entraria no lugar de Leandro, morto em 1998. Como primeira medida para a volta da atração, a emissora colocará "Evidências", sucesso na voz de Chitãozinho e Xororo, para embalar a próxima novela das nove, "A Dona do Pedaço", que estreia no fim de maio.