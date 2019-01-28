Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
História

Zac Efron vive o serial killer Ted Bundy em novo filme

Ted Bundy foi um dos assassinos em série mais temidos dos Estados Unidos durante a década de 1970

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 12:45

Publicado em 

28 jan 2019 às 12:45
Crédito: Reprodução/Instagram @locasueltaok
Ted Bundy foi um dos assassinos em série mais temidos dos Estados Unidos durante a década de 1970. Com charme e personalidade comunicativa, ele conseguiu estuprar e assassinar diversas mulheres e meninas antes de ser condenado à pena de morte em 1989.
Agora, 30 anos depois, é Zac Efron, 31, quem revive o serial killer no novo filme "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" ("Extremamente malvado, chocantemente maldoso e perverso", em tradução livre), que estreou neste sábado (26) no Sundance Film Festival, festival de cinema nos EUA que vai até 3 de fevereiro.
O filme, que também traz Lily Collins e Kaya Scodelario, ganhou trailer na última sexta-feira (25). O diretor, Joe Berliniger, chegou a dizer à revista americana Variety que a escolha por Efron foi proposital, aproveitando o apelo sexual do ator.
Para interpretar o assassino, Efron deixou todos os carboidratos de lado e chegou a perder quase seis quilos.
"Eu me sinto responsável por fazer com que este filme não seja uma celebração de Ted Bundy", disse Efron em uma entrevista à Variety. "Ou uma glorificação dele. Mas sim um estudo psicológico de quem era essa pessoa."
"Este filme é realmente sobre um ser humano, alguém que talvez eu fosse amigo", completou. "E uma história de amor de uma perspectiva única. Eu nunca vi isso antes. É intrigante para mim."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados