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TELEVISÃO

Xuxa Meneghel terá novo reality musical na Record

The Four Brasil começa a ser exibido em fevereiro

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:02

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:02
06/12/2018 - Xuxa Meneghel, Pérola Faria e Fernando Perrotti no Daning Brasil Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYDancing BrasilENTITY_apos_ENTITY (2018) / Record TV | Instagram / @perolafaria
A Record confirmou nesta quarta-feira (16) que Xuxa Meneghel, 55, comandará um novo reality show. The Four Brasil está confirmado para ir ao ar a partir do dia 6 de fevereiro.
A disputa musical será exibida nas noites de quarta-feira, às 22h30. "É diferente de todas as atrações do gênero, porque os quatro finalistas são mostrados e conhecidos logo no primeiro episódio", diz um comunicado da Record.
"O desafio deles é justamente manter seus lugares na competição e garantir um prêmio milionário". A cada semana, novos participantes tentarão desbancar os finalistas, que deverão tentar se manter de acordo com o voto unânime dos jurados. "Em cada duelo, um novo finalista poderá surgir".
O formato do programa é da israelense Armoza; a produção é da Endemol Shine Brasil e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

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